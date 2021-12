Posata la prima pietra del Museo del Territorio di Riccione

Condividi l'articolo

(ANSA) – RICCIONE, 01 DIC – La prima pietra è stata posata.

Entro l’anno prenderanno il via i lavori del nuovo Museo del

Territorio di Riccione. Un’opera dal costo complessivo di 4

milioni e 200 mila euro, finanziato per un milione dalla Regione

Emilia-Romagna. Oltre agli spazi della mostra, l’ex fornace Piva

conterrà spazi didattici, laboratori e un’area forni per le

esercitazioni. La nuova struttura di vetro e acciaio, energeticamente

efficiente, sarà contenuta nell’edificio preesistente.

L’intervento di riqualificazione dell’area era atteso da tempo.

“L’identità non è mai una cosa fissa, è una cosa complessa, ma

esiste, le differenze esistono – ha detto l’assessore regionale

alla Cultura e Paesaggio, Mauro Felicori – Quindi un museo, che

anche con le nuove tecnologie lo racconti, è una bella sfida,

una bella impresa. Noi dobbiamo creare dei musei dove la gente

vada volentieri ed esca contenta, non che esca frustrata”. Il

cantiere pronto a partire “non parla solo di mura, ma di

un’anima – ha aggiunto la sindaca di Riccione Renata Tosi – che

è quella del museo, che vuole essere vissuto sin dalla prima

pietra dalla propria comunità, e dai propri ragazzi in modo

particolare”.

Alla posa della prima pietra erano presenti i dirigenti

scolastici della città. “Abbiamo voluto anche qui presenti i

nostri istituti superiori, proprio perché vogliamo far sì che i

passi si facciano solo che insieme”, ha chiosato Tosi. (ANSA).



