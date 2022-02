Poste: educazione digitale su autenticazione a due fattori

Condividi l'articolo

Nell’ambito del percorso di Educazione Digitale Poste Italiane ha approfondito, con una serie di contenuti multimediali, il sistema di autenticazione a due fattori, che consente di rafforzare la sicurezza delle attività in rete grazie alla combinazione di due elementi di riconoscimento tra di loro indipendenti. Il diffondersi di piattaforme online che erogano servizi, effettuano transazioni o gestiscono dati personali, ha reso necessario lo sviluppo di sistemi di sicurezza evoluti, per mettere al riparo le informazioni da occhi indiscreti o malevoli, consentendoci di effettuare attività in rete evitando attacchi cyber, phishing o malware. La Direttiva Europea sui pagamenti (PSD2 – Payment Services Directive 2) ha previsto l’utilizzo dell’autenticazione a due fattori per i servizi di internet banking, come ad esempio accesso ai conti online e autorizzazione di transazioni elettroniche. Ora possiamo attivare la 2FA anche nei nostri account di posta elettronica, APP, conversazioni in chat, archivi cloud, garantendo una maggiore sicurezza dei nostri dati. È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell’anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale.



