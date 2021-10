POSTE ITALIANE LEADER MONDIALE PER LA SOSTENIBILITA’ NELL’INDICE DI EURONEXT VIGEO-EIRIS 2021

Condividi l'articolo









Per la prima volta Poste Italiane conquista il primo posto tra quasi 5000 imprese valutate in base alle performance di sostenibilità

Il Gruppo guidato da Matteo Del Fante consolida la propria leadership nelle politiche ESG e ottiene un nuovo riconoscimento dalla società di rating Vigeo Eiris per le strategie adottate in tema di sostenibilità

Roma, 21 ottobre 2021 – Poste Italiane è leader mondiale nella graduatoria ESG Overall

Score sulle politiche di sviluppo sostenibile con il punteggio più alto al livello globale,

confermando la sua presenza nella sezione “Advanced” e migliorando di 10 punti rispetto al

rating del precedente biennio. Per la prima volta in assoluto il Gruppo si colloca al primo posto

sia nella classifica complessiva “Universo”, su un totale di 4.964 aziende esaminate, sia nella

sezione “Transport & Logistics” tra le 1.628 aziende dell’Area Emea (Europe, Africa, Middle

East).

Poste Italiane ha conseguito risultati altamente al di sopra delle medie di settore nelle tre

dimensioni ESG (ambientale, sociale e governo d’impresa) valutate da Vigeo-Eiris, facendo

emergere in modo chiaro l’attenzione per i temi della responsabilità sociale e la crescente

integrazione tra il business e le strategie Esg, in linea con quanto previsto dal nuovo Piano

Industriale “2024 Sustain & Innovate”.

Vigeo Eiris fa parte di Moody’s ESG Solutions, una delle principali agenzie internazionali di

rating ESG e seleziona due volte l’anno le 120 società quotate con il più alto livello di capitale

flottante in Europa, Nord America e Asia-Pacifico, analizzando le più avanzate prestazioni

ambientali, sociali e di governance. La metodologia applicata prevede l’analisi e la valutazione

di oltre 300 indicatori, relativi a 38 criteri di sostenibilità che tengono conto delle politiche

ambientali, del rispetto dei diritti umani e della valorizzazione del capitale umano, le relazioni

con gli stakeholder, la corporate governance e il codice etico, l’integrità e la lotta alla

corruzione, la prevenzione del dumping sociale e ambientale nella catena di

approvvigionamento e di subappalto.

“La leadership mondiale tra le imprese nel campo della sostenibilità riconosciuta da Vigeo Eiris

certifica il successo ed il ruolo di primo piano della nostra strategia di sviluppo sostenibile – ha

dichiarato l’Amministratore Delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante. – Consideriamo i

criteri ambientali, sociali e di governance elementi fondamentali e imprescindibili per generare

valore condiviso per il Paese e per i nostri stakeholder. Il risultato consolida ulteriormente la

reputazione del Gruppo come asset fondamentale per accrescere la fiducia degli investitori sui

mercati globali con benefici in termini di competitività”.

“Gli ottimi risultati confermano la solidità del percorso di sostenibilità che abbiamo intrapreso

negli ultimi anni – ha osservato Giuseppe Lasco, Condirettore Generale di Poste Italiane. – Il

traguardo raggiunto ci rende orgogliosi di quanto fatto dalle nostre persone e ci consente di

guardare con fiducia agli obiettivi fissati nella Strategia di Sostenibilità del Gruppo, parte

integrante del nuovo Piano Industriale “2024 SI”. Siamo consapevoli che solo una crescita

responsabile ci permetterà di contribuire agli ambiziosi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle

Nazioni Unite (SDGs).”

Il primato nella graduatoria Vigeo-Eiris 2021 si aggiunge ad altri prestigiosi riconoscimenti

ottenuti da Poste Italiane con l’ingresso nei principali indici globali di sostenibilità come il

primo posto nell’ESG GLOBAL SCORE il nuovo indice MIB® ESG, il Dow Jones Sustainability

Index, il FTSE4Good, il Bloomberg Gender-Equality Index, il rating “A” ottenuto da parte di

MSCI e la “Leadership” con rating A- della classifica annuale stilata da CDP (Carbon

Disclosure Project).

