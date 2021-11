Poste: nuova funzionalità per gestione delle domiciliazioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 04 NOV – Poste lancia una nuova funzionalità per gestire in modo più semplice e immediato tutti gli addebiti diretti Sepa domiciliati sulla propria carta Postepay con Iban, utilizzando il nuovo cruscotto disponibile in App Postepay e su postepay.it. Sarà possibile visualizzare, senza più doversi recare in ufficio postale, l’elenco dei mandati sottoscritti e verificarne lo stato; consultare gli addebiti già eseguiti o in scadenza sulla propria carta; stabilire specifici limiti di importo; attivare nuove domiciliazioni, cambiare l’Iban di addebito dei pagamenti e revocare i mandati nel caso in cui il creditore aderisca al servizio opzionale Seda (servizio per lo scambio, tra creditore e il prestatore dei servizi di pagamento del debitore, di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati). L’addebito diretto Sepa (Single Euro Payments Area – Area Unica dei Pagamenti in Euro), si legge in una nota, è il servizio offerto dai Prestatori di Servizi di Pagamento autorizzati (PSP) e consente di effettuare pagamenti ricorrenti con una scadenza predeterminata, ad esempio le utenze domestiche o le rate di un finanziamento. Si attiva autorizzando il creditore a prelevare le somme direttamente dal conto o da una carta previa sottoscrizione di un apposito mandato. “Con l’Addebito Diretto Sepa – spiega Poste Italiane – i pagamenti vengono effettuati alla scadenza, evitando ritardi, senza correre il rischio di dimenticarsene e, grazie al nuovo cruscotto, gestire le domiciliazioni sulla propria carta prepagata Postepay con Iban è ancora più veloce e intuitivo”.

