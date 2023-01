Poste: processo semplificato per avere Postepay Digital con Spid

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 GEN – “I clienti PostePay in possesso di Spid, ottenuto tramite qualsiasi provider di identità digitale, ora potranno accedere a una procedura semplificata per richiedere una carta Postepay Digital online sul sito postepay.it“. È quanto si legge in una nota di Poste, che spiega come “basterà autenticarsi tramite il proprio identity provider Spid, verificare i dati presenti e inserire eventuali informazioni mancanti”. “PostePay – si legge – conferma il proprio impegno nella semplificazione dell’esperienza del cliente nel campo dei servizi digitali mettendo a punto processi di acquisto online sempre più snelli e intuitivi”. “Nativamente digitale – spiega Poste – la Postepay Digital rende disponibili le stesse funzionalità di una carta fisica come, ad esempio, i pagamenti online, contactless e tramite QR code, attraverso l’App PostePay. Consente anche di associare un codice Iban per effettuare e ricevere bonifici, accreditare lo stipendio, domiciliare le utenze e richiedere la versione fisica della carta”. “Il nuovo processo semplificato per richiedere la Postepay Digital online, che segue quanto già fatto per la richiesta dei servizi di connettività in fibra ottica, risponde sia alle nuove esigenze dei consumatori sempre più orientati verso processi di acquisto che portano a concludere l’operazione in poco tempo e in pochi passaggi, sia alla volontà dell’azienda di contribuire alla diffusione del Sistema pubblico di identità digitale nel nostro Paese”, conclude la nota. (ANSA).



