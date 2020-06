Poster senza attrici, Medusa si scusa, locandina è corretta

Nel poster del film ‘E’ per il tuo bene’ di Rolando Ravello, con Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Isabella Ferrari, Valentina Lodovini e Claudia Pandolfi si leggono chiaramente i nomi degli attori maschi, posti nella metà in alto del poster mentre mancano del tutto i nomi del parterre di attrici. Un caso di gender equality? Sui social scoppia la polemica. Medusa si scusa: “la locandina è corretta, purtroppo quello che sta girando è un cartonato preparato in fretta e furia per la conferenza stampa, nel quale per un errore umano ci sono solo i nomi degli attori.

E’ stato un errore, ci scusiamo, nessun intento discriminatorio e infatti la locandina ufficiale vede tutti i nomi in cartellone”, dice all’ANSA Giampaolo Letta, ad di Medusa Film che distribuisce il film in Vod dal 2 luglio. (ANSA).



