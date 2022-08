“Potenziare l’organico e alzare gli stipendi”. Il piano del Cav per le forze dell’ordine

Condividi l'articolo

Nuova pillola del programma elettorale per Silvio Berlusconi, che nell’appuntamento social di presentazione del piano di governo realizzato da Forza Italia ha affrontato il tema della sicurezza. “ Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della sinistra “, ha esordito nel video Silvio Berlusconi, riadattando un antico adagio che è diventato il motto della campagna elettorale social in pillole del Cavaliere.

In un momento storico in cui la percezione di sicurezza dei cittadini è quasi ai minimi storici e in cui aumentano i reati di strada, soprattutto nelle grandi città, è fondamentale far sentire la presenza dello Stato. Questo è possibile solo dispiegando maggiori forze dell’ordine e di polizia nelle strade. Tuttavia, attualmente un incremento della presenza delle divise nelle città non è ipotizzabile, vista la costante carenza di personale, denunciata spesso dagli stessi sindacati di polizia e carabinieri. Quindi, nella sua pillola il Cav propone la ricetta per far sì che i cittadini tornino a sentirsi sicuri nelle loro città: “ La sicurezza dei cittadini è il primo compito di uno Stato liberale. Oggi, in Italia vi sono molte carenze, nonostante l’ottimo lavoro della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza. Noi quando saremo al governo ripristineremo ed estenderemo l’istituto del poliziotto di quartiere e l’operazione “strade sicure” con l’utilizzo delle forze armate a fianco delle forze dell’ordine “.

Un progetto che mira a ristabilire l’ordine nelle città, “ per vigilare soprattutto nelle periferie e prevenire i reati nelle città “. Per fare questo, prosegue Silvio Berlusconi, è necessario intervenire incrementando il personale: “ Oggi, l’organico delle forze dell’ordine è troppo ridotto: abbiamo il dovere di potenziarlo in modo adeguato e le retribuzioni dei loro membri devono aumentare di un terzo “. Due punti, quelli toccati da Silvio Berlusconi, che sono alla base di molte rimostranze e proteste da parte delle divise, che spesso lamentano salari troppo bassi per la mole di lavoro alla quale sono chiamati e per i rischi che corrono quotidianamente. Il tema della sicurezza, specialmente in questo momento storico, è molto sentito dagli italiani: “ Se sei d’accordo, se anche tu pensi che si debbano investire più risorse per la sicurezza, il 25 settembre devi andare a votare e devi votare Forza Italia “.

Mentre il centrodestra cerca soluzioni a un malessere diffuso in tal senso, da sinistra non arrivano rassicurazioni o progetti per dare ai cittadini maggiore sicurezza nelle loro città, dove in alcuni casi è diventato pericoloso uscire nelle ore notturne.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte