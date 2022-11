Pozzecco: “Cambierei trionfo Europeo con esclusione Mondiali”

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – “Lo sport entra nel sociale e aiuta,

deve aiutare, poi le modalità con le quali aiutare vanno

comprese”. Così, a RadioRai 1, ospite di ‘Un giorno da pecora’,

il ct dell’Italbasket, Gianmarco Pozzecco, risponde a chi dice

di boicottare i Mondiali di calcio in Qatar “per violazione dei

diritti umani”.

La Nazionale di pallacanestro si è appena qualificata per i

prossimi Mondiali, quella del calcio no. Perché? “Perché abbiamo

avuto più culo – ha scherzato Pozzecco -: oggi, tra l’altro, ho

sentito Mancini. Anche se forse farei a cambio: vincere

l’Europeo e non fare il Mondiale…”.

“Nemmeno io mi aspettavo di diventare allenatore, non c’erano

aspettative su di me, io stesso ai tempi consideravo inutile la

figura dell’allenatore, perché era colui che decideva se farmi

giocare o no”.

“Se sono amico dell’ex ministro Stefano Patuanelli? Abbiamo

giocato a basket insieme in una squadra di Trieste, quando

eravamo piccoli. Si impegnava molto, ma era scarsissimo, sia in

attacco che in difesa, però si vedeva subito che sarebbe

diventato ministro”, le parole del coach degli azzurri. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte