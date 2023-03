Prada, 400 nuovi posti di lavoro negli stabilimenti italiani

Condividi l'articolo

Il gruppo Prada ha un piano di assunzioni in Italia, concentrate sul territorio toscano, umbro e marchigiano, che prevede l’inserimento di oltre 400 risorse entro la fine del 2023 per potenziare la capacità produttiva così da sostenere la crescita del gruppo emersa dai recenti risultati.

Un ruolo centrale sarà giocato dalla Prada Group Academy che al suo interno ha una Scuola di Mestiere per formare nuovi talenti e preservare il know-how artigianale.

Durante l’anno oltre 200 giovani frequenteranno i corsi tenuti dai maestri della casa di moda e potranno ricevere una formazione sul campo.

“Potenziamo la nostra struttura industriale, rispettosi dei partner di lungo periodo”, ha sottolineato il direttore industriale di Prada, Massimo Vian, e ha spiegato che “Le oltre 400 assunzioni saranno strategiche per far crescere il gruppo nei prossimi anni”.



