Precipita ascensore: indagini, il cavo si è spezzato

(ANSA) – MILANO, 11 FEB – Si sarebbe tranciato il cavo

dell’ascensore e per questo i due operai, uno dei quali è morto

mentre l’altro è in gravissime condizioni, sono caduti per 20

metri all’interno del vano di un palazzo in ristrutturazione di

viale Monza, vicino piazzale Loreto. L’elemento è emerso dai

primi accertamenti nelle indagini coordinate dal dipartimento ‘ambiente, salute, sicurezza, lavoro’ della Procura di Milano e

condotte da una squadra specializzata di polizia giudiziaria. A

quanta risulta, pare che i due stessero lavorando sopra

l’ascensore, che era collegato in apparente sicurezza, e che

all’improvviso il cavo portante si sia spezzato. (ANSA).



