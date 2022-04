Premi: a Marco Tarquinio il Montale Fuori di casa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 07 APR – Il Direttore del quotidiano “Avvenire” Marco Tarquinio è stato premiato presso la sala delle

Accademie della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano

(Piazza Pio XI, 2 ) , nell’ambito del secondo appuntamento “milanese” del “Premio Montale Fuori di Casa” 2022, patrocinato

dal Ministero della Cultura e realizzato con il sostegno della

Fondazione Cariplo e di Confcommercio.

Ad introdurre la premiazione la Presidente del Premio Adriana

Beverini ed il Presidente della “Fondazione Casa dello Spirito e

delle Arti” Arnoldo Mosca Mondadori. Ha dialogato con il

Premiato il giornalista e scrittore Alessandro Zaccuri. L’evento

è coordinato da Alice Lorgna, PR manager del Premio.

“Il Direttore Tarquinio, spiega Adriana Beverini, è il quarto

direttore di uno storico quotidiano a venire premiato nei 25

anni del Premio dopo Mario Calabresi (Direttore de “La Stampa”

nel 2010), Giuseppe Mascambruno (Direttore de “La Nazione” nel

2010), Luciano Fontana (Direttore de “Il Corriere della Sera”

nel 2020) e Cesare Cavalleri (Direttore di “Studi Cattolici” nel

2021 che esce mensilmente).

Nella motivazione viene riconosciuto a Marco Tarquinio il merito

di avere fatto avvicinare dal 2009, anno in cui è diventato

Direttore, sempre più persone alla lettura del quotidiano che

dirige, per lo spazio che nelle sue pagine viene riservato alla

Politica estera, alla Cultura e ai temi della spiritualità, così

come a quelli legati al terzo settore e al volontariato. In

queste pagine si riconoscono tutte quelle persone che agiscono

ogni giorno, in silenzio, per costruire una cittadinanza vera e

per realizzare un mondo diverso e migliore. Ad esse viene data

voce e cittadinanza mediatica nelle pagine di “Avvenire”.

Per decisione degli organizzatori per tutto il 2022 comparirà

sulla scheda del Premio una frase di Papa Francesco che incita

alla Pace. “Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che

per fare la guerra; ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e

no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al

negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle

provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto

questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo”. (ANSA).



