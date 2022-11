Premi: a Pioli il ‘Gentleman allenatore Gigi Simoni 2021/22’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Il tecnico del Milan, Stefano Pioli,

è il vincitore del premio speciale ‘Gentleman Allenatore Gigi

Simoni 2021/22’, organizzato dal Premio Gentleman FairPlay, in

collaborazione con la Lega Serie B. La consegna del

riconoscimento si terrà a Milano lunedì prossimo, 5 dicembre,

alle 18 nella Sala assemblea della Lega Serie B alla presenza

del presidente della Lega, Mauro Balata, all’organizzatore del

Premio Gentleman Fair Play, Gianfranco Fasan.

“Quando abbiamo pensato al premio siamo partiti dalla

persona, da Gigi Simoni, a noi caro sia per lo stile ma anche

perché con le sette promozioni è il più vincente nella storia

della B – ha dichiarato Balata -. Logico quindi non premiare

solo la bravura, i risultati o la rivelazione della stagione ma

anche le doti umane, un aspetto a cui la Lega B tiene

particolarmente e promuove attraverso numerose iniziative. Nel

caso di Pioli, capacità e fair play, sono poi caratteristiche

che coincidono”. “Un riconoscimento che chiude un cerchio –

sottolinea Fasan – e riconosce a Stefano Pioli meriti umani e

professionali che anche i suoi stessi colleghi hanno voluto

esaltare, indicandolo come un modello da seguire per il suo

stile e la sua lealtà dentro e fuori dal campo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte