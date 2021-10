Premi: decisi saggistica storica ed economia Basilicata 2021

Condividi l'articolo









(ANSA) – POTENZA, 06 OTT – Marco Meriggi, con il volume

intitolato “La nazione populista. Il Mezzogiorno e i Borboni dal

1848 all’Unità” (Il Mulino), ha vinto il premio di saggistica

storica nazionale della 50/a edizione del “Premio Letterario

Basilicata”. Lo ha deciso la giuria del premio, presieduta

dall’accademico dei Lincei Cosimo Damiano Fonseca.

Il premio di saggistica storica lucana, intitolato a Tommaso

Pedio, è stato assegnato ex aequo a Elena Vigilante e ad

Antonella Trombone; una segnalazione ha ricevuto Michele Pinto,

mentre Luigi Branco ha ricevuto un premio speciale per l’opera

omnia. Il premio di saggistica storica europea, intitolato a

Emilio Colombo, è andato a Mauro Maggiorani, quello di economia

politica e diritto dell’economia a Vincenzo Scotti e Sergio

Zoppi. Il premio “Città di Potenza” è stato attribuito, ex

aequo, a due tesi di dottorato in storia medievale discusse

nell’Università della Basilicata da Angela Brescia e Biagio

Nuciforo. (ANSA).



