Premi: Fair Play Menarini,gran finale con stelle dello sport

(ANSA) – ROMA, 10 SET – Storie, emozioni, personaggi e grandi

nomi dello sport internazionale. Questi gli elementi che hanno

reso la cerimonia di premiazione del XXIV Premio Internazionale

Fair Play Menarini un momento significativo. Anche in questo

critico 2020, la kermesse dedicata all’etica e al fair play ha

voluto essere presente in calendario, lanciando un messaggio di

fiducia.

Dal pallavolista cubano Joel Despaigne a campioni quali José

Altafini e Zibgniew Boniek, dagli allenatori Arrigo Sacchi e

Louis Van Gaal fino al tecnico del Settebello, Alessandro

Campagna, alla nuotatrice Benedetta Pilato e alle sorelle dello

sci Elena e Nadia Fanchini, hanno sfilato nella piazza del

Municipio le più brillanti stelle del panorama sportivo

condividendo con il pubblico, oltre a successi e carriere,

storie di grande umanità, rispetto e impegno.

“Anche quest’anno la cerimonia di premiazione ci ha riservato

grandi emozioni – ha dichiarato Angelo Morelli, presidente

dell’associazione Premio Fair Play -. Tutti coloro che stasera

hanno ricevuto un riconoscimento incarnano i valori dell’etica e

del rispetto e spero siano di grande esempio per le nuove

generazioni, soprattutto in questo periodo storico”. Assente

Giancarlo Fisichella – impegnato in una corsa con la Ferrari a

Magny Cours, ma aveva già ritirato il premio nel conferenza

stampa della manifestazione – non sono mancati i premi speciali,

come quello consegnato allo sciatore Dominik Paris.

Particolarmente intenso è stato il momento dedicato al ricordo

di Franco Lauro, ex conduttore e grande amico del Premio Fair

Play Menarini. L’intera cerimonia sarà trasmessa sabato 12

settembre alle ore 20.30 su Sportitalia. (ANSA).



—

