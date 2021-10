Premiati Balata e Guarascio a Civita

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 16 OTT – Il presidente della Lega Serie B,

Mauro Balata, e il presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio,

hanno ricevuto a Cibita (Cosenza) il premio “Pino Loricato

d’Oro”, riconoscimento da parte della associazione culturale “Gennaro Placco” di Civita (Cosenza) per la donazione che hanno

destinato per realizzare opere di valorizzazione del territorio,

colpito tre anni fa dalla tragedia del Raganello.

“Nel dna della Lega B c’è la volontà di valorizzare il

territorio delle nostre società – ha dichiarato Balata -. L’idea

è stata lanciata dal presidente Guarascio, con una sensibilità

encomiabile e non abbiamo avuto dubbi nel raccogliere la

proposta che evidenzia il legame che Eugenio ha con la sua terra

di appartenenza”. “Il presidente Balata ha potuto constatare che

la donazione è stata utilizzata al meglio. Siamo orgogliosi di

aver lanciato un segnale importante con queste iniziative”, le

parole di Guarascio.

La presidente dell’associazione Placco, Stefania Emmanuele,

ha mostrato i progetti di rigenerazione urbana ideati e poi

portati a termine grazie al contributo ricevuto dalla Lega B e

dal Cosenza, tesi alla promozione delle identità e della cultura

locale. Nell’agosto 2018, nove escursionisti e una guida

morirono a Civita dopo essere state travolte da un’onda di piena

nelle gole del torrente Raganello. (ANSA).



