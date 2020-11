Premier: 0-0 tra Chelsea e Tottenham, Spurs sempre primi

(ANSA) – ROMA, 29 NOV – Il Tottenham, imbattuto da nove

giornate, è tornato in vetta alla Premier League, a quota 21

punti insieme col Liverpool, dopo aver pareggiato 0-0 in casa

del Chelsea che resta a due lunghezze dalle rivali. Una sfida

molto tattica tra le squadre guidate da Josè Mourino e Frank

Lampard, che hanno soprattutto cercato di non correre troppi

rischi e le occasioni da rete sono state davvero rare specie nel

primo tempo. Nel finale, il tecnico dei Blues ha provato a

forzare inserendo Pulisic, Havertz e Giroud ma senza ottenere il

risultato sperato.

Molti gol si sono visti, invece, nella vittoria per 3-2 del

Manchester United in casa del Southampton, segnata dalla

doppietta decisiva di Cavani. Lo United sale al settimo posto,

con 15 punti, e il Southampton resta per ora quinto a 17. Domani

anche il Leicester potrebbe andare a 21 punti, se batterà il

Fulham nel ‘Monday Night’. (ANSA).



