Premier: 2-2 con lo United, Tottenham perde il treno Champions

(ANSA) – ROMA, 27 APR – Il Newcastle batte 4-1 l’Everton e

sale un altro gradino verso un posto nella prossima Champions

League, mentre la squadra di Liverpool resta in piena zona

retrocessione. Finisce 2-2 la sfida a Londra tra il Tottenham e

il Manchester United, un pareggio conquistato in rimonta dagli

Spurs che però dovevano vincere per puntare alla quarta

posizione, occupata ora proprio dai Red Devils, che hanno sei

punti di vantaggio e due partite in più da giocare. Nella terza

partita odierna di Premier League, il Bournemouth ha sconfitto

1-0 il Southampton ultimo in classifica.

Se la gara a Liverpool è stata a senso unico, con il

Newcastle in gol una volta nel primo tempo e tre nella ripresa,

al Tottenham Hotspur Stadium si è assistito ad una partita a due

facce, con lo United dominante nel primo tempo e la reazione

della squadra di casa nella ripresa. Dopo l’umiliante 6-1 subito

dai Magpies nell’ultimo turno, c’è stato il concreto rischio di

un bis, dato che il Manchester aveva chiuso il primo tempo sul

2-0 e sembrava in pieno controllo del match dopo i gol di Sancho

e Rashford. Nella ripresa, gli Spurs guidati per la prima volta

da Ryan Mason, hanno mostrato doti che finora erano mancate. Il

gol di Pedro Porro per l’1-2 ha liberato energie inespresse e a

10′ dalla fine Son ha pareggiato.

Purtroppo per Kane e compagni, se la prestazione dà un po’ di

fiducia, il risultato non migliora le prospettive di un’altra

brutta stagione e i tifosi sembrano aver voltato definitivamente

le spalle al presidente, Daniel Levy. (ANSA).



