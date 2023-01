Premier: Brighton di De Zerbi vola, 3-0 e sorpasso al Liverpool

Condividi l'articolo

Il Brighton di Roberto De Zerbi strapazza il più quotato Liverpool, infliggendogli un netto 3-0, e lo sorpassa nella classifica della Premier League. Grazie alla vittoria odierna, la squadra del Sussex aggancia il settimo posto, con 30 punti, mettendosi alle spalle proprio il Liverpool che di punti ne ha soltanto 28 e al momento è clamorosamente fuori dalla zona Champions. Sul terreno dell’American Express Community Stadium hanno deciso i gol di March al 2′ e all’8′ del secondo tempo, di Welbeck al 46′ sempre della ripresa.

Il derby di Manchester è dello United che vince in rimonta 2-1 grazie ai gol di Bruno Fernandes e Rashford (78′ e 82′) nell’arco di 5 minuti. Al City non basta il gol di Grealish al 60′ : per la squadra di Guardiola è il secondo ko di fila dopo l’eliminazione dalla Carabao Cup. Nona vittoria consecutiva tra tutte le competizioni per gli uomini di Ten Hag che dall’inizio dell’anno hanno deciso di fare a meno di Cristiano Ronaldo: adesso lo United è a -1 dai citizen. Domani l’Arsenal può andare a +8 sulla squadra di Guardiola.

Il quadro della 20/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)

Aston Villa-Leeds 2-1

Manchester Utd-Manchester City 2-1

Brighton-Liverpool 3-0

Everton-Southampton 1-2

Nottingham-Leicester 2-0

Wolves-West Ham 1-0

Brentford-Bournemouth ore 18.30

Chelsea-Crystal Palace domenica ore 15

Newcastle-Fulham

Tottenham-Arsenal ore 17.30

