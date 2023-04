Premier: Chelsea non cambia nel post-Potter, è 0-0 col Liverpool

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 APR – Niente reti e nessuna gioia nella

sfida a Stamford Bridge tra il Chelsea e il Liverpool, entrambe

ombra delle squadre che erano dominanti in patria e in Europa.

Alla prima sfida di campionato dopo la cacciata di Graham Potter

e con il traghettatore Bruno Saltor in panchina, i Bleus hanno

fatto qualcosa in più rispetto alla squadra di Juergen Klopp, ma

la cronica incapacità segnare ha pesato ancora sul loro bilancio

e li condannano a rimanere all’11/o posto.

Non meglio va al Liverpool, che dopo la terza partita

consecutiva senza vittorie si ritrova ottavo, a sette punti dal

quarto posto occupato dal Tottenham nella corsa alla

qualificazione alla Champions. Dopo il pesante 4-1 subito sabato

scorso dal Manchester City sabato, Klopp ha lasciato in panchina

alcuni big come Salah e Alexander-Arnold e messo pesantemente

mano alla formazione, ma senza averne alcun beneficio.

Negli altri incontri odierni in Premier, tutti recuperi, la

prima partita del Leicester dopo l’esonero di Brendan Rodgers si

è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro l’Aston Villa al

King Power Stadium. Se le Foxes restano al penultimo posto, il

Leeds è uscito dalla zona retrocessione grazie al successo 2-1

in rimonta contro il Nottingham Forest, altra squadra

pericolante. Peggio sta il Bournemouth, terzultimo, battuto 2-0

in casa dal Brighton di De Zerbi, che è sesto a una manciata di

punti dalla zona Europa. (ANSA).



