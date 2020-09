Premier, Chelsea sotto di 3 gol, alla fine pareggia

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Un pareggio in rimonta dopo essere

sotto di tre reti alla fine del primo tempo. E’ successo al

Chelsea di Frank Lampard sul campo del West Bromwich, per un

incredibile 3-3 finale.

Il Wba aveva fatto tris grazie alla doppietta di Robinson, il

cui secondo gol è stato propiziato da un errore di un deludente

Thiago Silva, e alla rete di Bartley, ma nella ripresa i Blues,

guidati da un ottimo Havertz sono riusciti a strappare il pari

con le marcature di Mount, Hudson-Odoi e Abraham.

Con questo pareggio il Chelsea (che in porta ha schierato

Caballero, al posto di Kepa che verrà ceduto) sale a quota 4 in

classifica mentre il Wba trova il primo punto di questo

campionato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte