Premier: City perde in casa,Liverpool pari,sorride il Chelsea

(ANSA) – LONDRA, 30 OTT – Sorride il Chelsea dopo le partite

di oggi della decima giornata di Premier League. I Blues, pur

privi di Lukaku, Werner e Mount, sono andati a vincere per 3-0

sul campo di un Newcastle che avrà pure una ricchissima nuova

proprietà, quella saudita, ma intanto deve pensare a salvarsi.

Impresa non facile se si tiene conto che è penultimo in

classifica con soltanto 4 punti e che finora non ha mai vinto (4

pareggi e 6 sconfitte). Nei prossimi giorni le ‘Magpies’

dovrebbero avere un nuovo allenatore, oggi in panchina è andato

il tecnico ‘ad interim’ Graeme Jones, che ha preso il posto

dell’esonerato Steve Bruce.

A dare la vittoria ai campioni d’Europa sono state due belle

reti di James nella ripresa e poi il rigore di Jorginho che ha

chiuso i giochi. E ora i londinesi sono soli al comando della

classifica, con 25 punti. A tre lunghezze c’è il Liverpool, che

ha pareggiato ad Anfield per 2-2 con il Brighton dopo essere

stato in vantaggio 2-0 con i gol dei soliti Salah e Mané. Ma poi

i ‘Gabbiani’, squadra sorpresa della stagione, hanno ripreso il

match andando a segno con Mwepu (Alisson è apparso incerto) e

Trossard. Il Liverpool rimane comunque imbattuto nelle ultime 24

partite giocate in tutte le competizioni.

Prima sconfitta in casa per il Manchester City, rimasto in

dieci per l’espulsione di Laporte nei minuti di recupero del

primo tempo. A compiere l’impresa di battere per 2-0 gli uomini

di Guardiola fra le mura amiche è stato il Crystal Palace. Di

Zaha a inizio match (6′) e Gallagher alla fine (43′ st) le reti

che hanno deciso la partita.

L’Arsenal è andato a vincere per 2-0 sul campo del Leicester

grazie alle reti di Gabriel Paulista e Smith Rowe e alle parate

decisive di Aaron Ramsdale, e ora è sesto in classifica, mentre

un gol di Adams del Southampton ha condannato alla sconfitta

interna (0-1) il Watford di Claudio Ranieri. (ANSA).



