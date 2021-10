Premier: club contro Newcastle, stop a sponsorizzazioni

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 19 OTT – I club della Premier League hanno

votato per impedire temporaneamente alle squadre di concludere

accordi di sponsorizzazione con aziende che hanno legami con i

proprietari dei loro club, dopo l’acquisizione del Newcastle

sostenuta dall’Arabia Saudita. Durante una riunione di emergenza

– riferisce il quotidiano The Guardian – 18 club hanno votato a

favore del divieto. Il Newcastle ha votato contro e il

Manchester City si è astenuto. Entrambe le società hanno messo

in dubbio la legalità della mossa. Sarà quindi disposto un

divieto temporaneo di un mese per tali accordi mentre si discute

la possibilità di un divieto permanente. (ANSA).



