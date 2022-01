Premier: De Bruyne fa volare il City, il Chelsea ko e a -13

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 15 GEN – Il Manchester City batte il Chelsea e

pone una seria ipoteca sulla vittoria della Premier League

2021/22, nonostante manchino ancora diverse giornate alla fine.

La squadra di Josep Guardiola, grazie all’1-0 rifilato ai ‘Blues’ di Thomas Tuchel, sale in classifica a quota 56 punti,

portando il proprio vantaggio sui londinesi – attualmente

secondi – a 13 lunghezze.

Il Liverpool che, rispetto alle prime due della graduatoria,

ha due partite in meno (20 contro 22), è a -1 dal Chelsea. La

squadra di Juergen Klopp già domani, nella sfida casalinga

contro il Brentford, può scavalcare la squadra campione d’Europa

in carica e portarsi a 11 punti dal sempre più fuggitivo

Manchester City. La sfida odierna, disputata nell’Etihad

Stadium, è stata decisa dalla rete del belga Kevin De Bruyne,

messa a segno dopo 25′ di gioco del secondo tempo, su assist del

portoghese ex juventino e interista Joao Cancelo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte