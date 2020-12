Premier: doppietta Rashford, United 3-2 a Sheffield

(ANSA) – ROMA, 17 DIC – Successo del Manchester United in un

match della tredicesima giornata della Premier League. La

squadra di Ole Gunnar Solskjær si è imposta 3-2 in casa dello

Sheffield United, passato in vantaggio in avvio con David

McGoldrick. Poi la rimonta dello United grazie alla doppietta di

Rashford (a segno al 26′ per la rete del momentaneo pareggio e

ancora al 6′ della ripresa) e a un gol di Martial (33′ pt). La

rete finale realizzata al 42′ ancora da McGoldrick non è servita

per evitare il ko. (ANSA).



—

