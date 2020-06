Premier: finisce senza reti derby di Liverpool

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Derby di Liverpool senza reti quello giocato oggi a Goodison Park, ‘tana’ dell’Everton di Carlo Ancelotti. La stracittadina, valida per la 30/a giornata di Premier League, ha segnato il ritorno in campo della squadra di Klopp, campione d’Europa e del mondo in carica. Evidentemente fra i Reds si è fatta sentire l’assenza di Momo Salah, rimasto in panchina perché in non buone condizioni fisiche, e sostituito con poco costrutto dal giapponese Minamino, ex Salisburgo. Le occasioni migliori le ha avute l’Everton, con Davies e Richarlison, ma non si sono concretizzate in gol.

Al Liverpool per conquistare matematicamente quel titolo nazionale che attende da 30 anni, ora serve che il Manchester City perda nel posticipo di domani con il Burnley e poi vincere mercoledì prossimo ad Anfield contro il Crystal Palace. A quel punto Alisson e compagni andrebbero a 86 punti e +26 sul City che avrebbe a disposizione otto partite e quindi sarebbe impossibilitato a raggiungere la capolista. Altrimenti sarà decisivo il confronto diretto del 2 luglio all’Etihad Stadium.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte