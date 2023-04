Premier: il Brighton di De Zerbi vince 6-0 e riavvicina l’Europa

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 APR – Il Brighton ha sconfitto 6-0 i Wolves

e torna ad avvicinare la zona Europa in Premier League dopo il

passo falso contro il Nottingham Forest. La squadra di Roberto

De Zerbi è ottava con sette partite ancora da giocare e la

possibilità di scavalcare squadre che la precedono di poco,

Liverpool, Tottenham e Aston Villa, tutte con una o due gare in

meno da disputare. Un gol in più, sette, sono stati realizzati nella vittoria per

4-3 del Crystal Palace sul West Ham, che mette al sicuro la

prima squadra e lascia la seconda in zona pericolo. Rischia

forte il Forest, che è quarto ultimo dopo aver perso 2-1 in casa

del Brentford nella terza partita della giornata (ANSA).



