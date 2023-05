Premier: il Brighton ferma l’Arsenal, City a un passo dal titolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 14 MAG – Il Brighton di Roberto De Zerbi batte

3-0 l’Arsenal all’Emirates Stadium e offre l’ultimo assist per

il quinto titolo di Premier League in sei anni al Manchester

City, che ha quattro punti di vantaggio, una partita da giocare

in più e una differenza reti ampiamente favorevole rispetto ai

Gunners. La squadra di Pep Guardiola a sua volta ha sconfitto

3-0 l’Everton a Liverpool, senza troppo dannarsi in vista della

semifinale di ritorno di Champions League, mercoledì prossimo,

col Real Madrid.

Due reti di Gundogan e l’ennesima di Haaland hanno messo i

Citizens nella migliori condizioni in attesa dl match a Londra,

dove però l’Arsenal si è fatto sorprendere dal Brighton, che ha

più di un piede in Europa, anche se i posti per la Champions

sembrano ormai appannaggio, oltre che di City e Arsenal, del

Newcastle e del Manchester United. (ANSA).



