Premier: Il Chelsea vince e vola in vetta

(ANSA) – LONDRA, 02 OTT – Il Chelsea di Thomas Tuchel si

riscatta dopo la sconfitta in Champions con la Juve e batte il

Southampton a Stamford Bridge che porta le firme di Chalobah,

Werner e Chilwell. “Il modo in cui abbiamo giocato, la bella

partita fatta, ci hanno fatto meritare la vittoria. Siamo

felici”, il commento di Tuchel nel dopopartita.

Intanto, in attesa del Liverpool che domani affronta il

Manchester City, i campioni d’Europa si prendono la vetta della

Premier League con 16 punti, approfittando anche del pareggio

del Manchester United, 1-1 con l’Everton in un match in cui

Cristiano Ronaldo è partito dalla panchina. “E credo che la mia

decisione si stata giusta – ha commentato nel dopopartita il

tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer -, visto che nel

corso della stagione, che è lunga, devi gestire i giocatori”.

Ronaldo, poi subentrato, oggi è rimasto a secco, e il suo

ruolino di marcia da quando è tornato al Man United è di 5 gol

in 6 partite finora disputate nelle varie competizioni.

Nelle altre gare di oggi, vittorie per Wolverhampton, 2-1 al

Newcastle, e per il Leeds, 1-0 al Watford, mentre conquista il

suo primo punto il Norwich, che ferma il Burnley. (ANSA).



—

