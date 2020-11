Premier: il Liverpool batte 3-1 il Leicester e aggancia Spurs

(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Il Liverpool batte 3-0 il Leicester

nel big match della nona giornata di Premier League e aggancia

il Tottenham in testa alla classifica, con 20 punti.

Juergen Klopp aveva sottolineato alla vigilia le tante

assenze – da Van Dijk a Gomez, da Salah a Thiago Alcantara – ma

promesso che la sua squadra avrebbe fatto di tutto per vincere

ed ha avuto ragione. Un’autorete di Evans ha facilitato il

compito ai Reds, che hanno raddoppiato con Diogo Jota e trovato

la terza rete nella ripresa con Firmino. Un segnale chiaro per

l’Atalanta che mercoledì è atteso in visita ad Anfield Roas per

la quarta giornata di Champions League. (ANSA).



—

