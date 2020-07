Premier: il Liverpool non si ferma, 3-1 al Brighton

(ANSA) – ROMA, 08 LUG – Il Liverpool è già matematicamente campione, ma non ne vuole sapere di fermarsi. Stasera la squadra del tedesco Juergen Klopp si è imposta (3-1) anche nell’American Exspress Community Stadium di Falmer, dove gioca il Brighton nella sfida della 34/a giornata di Premier.

Salah dopo 6′ ha spianato la strada per il successo, Henderson ha raddoppiato all’8′. Dopo il gol dei padroni di casa, firmato da Trossard al 45′, nella ripresa è arrivato il 3-1 di Robertson al 31′. Liverpool sempre più in alto a 92 punti, il Brighton è 15/o con 36 lunghezze. (ANSA).



