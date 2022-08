Premier: il Liverpool rischia, doppia rimonta e 2-2 col Fulham

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 06 AGO – Il Liverpool rischia grosso nella

partita d’esordio della Premier League, ma riesce a pareggiare

al Craven Cottage di Londra contro il Fulham. Finisce 2-2 dopo

che i ‘Reds’ sono andati sotto per ben due volte grazie alla

doppietta di Mitrovic, in gol al 32′ pt e al 27′ st. Nunez per

la squadra di Juergen Klopp ha firmato il primo pareggio al 19′

st e il solito Salah ha fissato il punteggio al 35′ st. Privo di

diversi titolari, per il Liverpool il campionato comincia in

leggera salita e un solo punto in classifica. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte