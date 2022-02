Premier: il Manchester City allunga grazie al poker sul Norwich

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 12 FEB – Nell’attesa del Liverpool, in campo

domani alle ore 15 sul campo del Burnley, il Manchester City

allunga ulteriormente in vetta alla classifica della Premier

League. La squadra di Pep Guardiola, sempre più sola al comando

con 63 punti (contro i 51 dei ‘Reds’), si è imposta 4-0 sul

terreno di Carrow Road contro il Norwich, grazie alle tripletta

di Sterling (31′ pt, 25′, 45′ st), e alla rete di Foden (3′ st).

L’altra squadra di Manchester, lo United, è stata fermato in

casa dal Southampton (1-1): a Sancho ha risposto Adams per gli

ospiti. Cristiano Ronaldo, invece, è rimasto a secco. L’Everton

si è imposto in casa per 3-0 sul Leeds United del ‘loco’ Bielsa;

sono invece finite senza gol Brentford-Crystal Palace e

Watford-Brighton.

Domani, alle ore 15, in campo anche il Tottenham di Antonio

Conte che ospiterà il Wolves. (ANSA).



