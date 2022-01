Premier: il Tottenham vince in rimonta, ok anche lo United

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Il Tottenham vince in rimonta sul

campo del Leicester per 3-2 nel recupero della 17/a giornata

della Premier League. Sul terreno del King Power Stadium, la

squadra di Antonio Conte era andata sotto dopo 24′ per il gol di

Daka, poi è arrivato il pareggio di Harry Kane al 38′. Nella

ripresa gli ‘Spurs’ si sono imposti grazie a una doppietta di

Bergwijn, realizzata fra il 50′ e il 52′ della ripresa, dopo che

Maddison aveva riportato i padroni di casa sul 2-1 al 31′ st.

Con questa vittoria il Tottenham sale a 36 punti, ossia a -1 dal

West Ham che occupa il quarto posto. Il Leicester, invece,

rimane fermo a 25.

Ha vinto anche il Manchester United (3-1) in casa di

Brentford. Di Elanga al 10′ st, Greenwood al 17′ st e Rashford

al 32′ st le reti per i ‘Red Devils’; per i padroni di casa gol

della bandiera al 40′ st di Toney.

Con questo risultato, la formazione di Rangnick sale a quota 35

punti, agganciando l’Arsenal e portandosi a -2 dalla zona

Champions. Il Brentford resta fermo a 23. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte