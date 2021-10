Premier: illusione Newcastle, il Tottenham vince 3-2

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 17 OTT – Il Tottenham spegne l’illusione che

il cambio di proprietà basti al Newcastle per raddrizzare subito

una stagione deludente e si impone 3-2 in rimonta al St James’

Park, che prima del fischio d’inizio ha accolto tra gli applausi

l’amministratore del Fondo per gli investimenti pubblici sauditi

(Pif), Yassir Al-Rumayyan, che ha rilevato l’80% del club con

obiettivi molto ambiziosi. La sconfitta lascia però i Magpies

penultimi in classifica con soli tre punti dopo otto giornate,

mentre gli Spurs sono ora quinti a quota 15.

La partita si mette subito bene per il Newcastle, grazie alla

rete al 2′ di Wilson, tra il tripudio dei 55mila sulle tribune e

dello stesso Al-Rumayyan, con al fianco la comproprietaria

Amanda Staveley. Il vantaggio dura solo un quarto d’ora, perchè

Ndombele trova il pareggio su cross di Reguilon, dando il via

alla rimonta del Tottenham che Kane completa al 22′ con un bel

pallonetto.

La partita viene poi interrotta per 20 minuti a causa di

un’emergenza medica per un tifoso del Newcastle ma al rientro in

campo la musica non cambia e Son confeziona il 3-1 su assist di

Kane. Nella ripresa, il pubblico comincia a prendersela con il manager, Steve Bruce, a rendere più amara la sua millesima

panchina in carriera. Il Newcastle perde ogni speranza di

recuperi quando resta in dieci per una espulsione e neanche un

autogol di Dier all’ultimo minuto riesca a cambiare le cose.

