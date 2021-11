Premier isole Salomone, rivolte ‘orchestrate contro di me’

Condividi l'articolo

(ANSA) – SYDNEY, 28 NOV – Il primo ministro delle isole

Salomone, Manasseh Sogavare, ha dichiarato che i disordini che

hanno tenuto in scacco per oltre tre giorni l’arcipelago sono

stati “orchestrati” dalle persone che vorrebbero destituirlo.

“E’ fin troppo chiaro che i recenti avvenimenti sono stati

pianificati e orchestrati per farmi dimettere dalle mie funzioni

di primo ministro per ragioni senza fondamento”, ha dichiarato

Sogavare in un discorso alla tv.

Le violente proteste, che hanno messo a ferro e fuoco parti

intere della capitale Honiara, sono nate sullo sfondo della

povertà e della disoccupazione, esacerbate dalla nuova politica

filocinese del governo di Sogavare, che ha tagliato i ponti con

Taiwan, con la quale invece la minoranza Malaita aveva legami

culturali ed economici duraturi e profondi. (ANSA).



