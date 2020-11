Premier: Jesus risponde a Salah, pari fra City e Liverpool

(ANSA) – ROMA, 08 NOV – Finisce senza vincitori, e con un gol

per parte (1-1), la supersfida valida per l’8/a giornata della

Premier League che ha opposto, sul terreno dell’Etihad Stadium

di Manchester, il Liverpool campione d’Inghilterra in carica al

City. Un pari che è costato ai ‘Reds’ di Juergen Klopp il

primato in classifica, ora detenuto dal Leicester City, che ha

battuto in casa (1-0) il Wolves grazie a un rigore di Vardy. Il

Liverpool, al secondo posto con 17 punti e a -1 dal

neocapolista, è stato affiancato dal Tottenham di José Mourinho

che, sempre oggi, è andato a vincere sul campo del West Bromwich

Albion con un gol nel finale del solito Harry Kane.

Gli occhi di tutti, però, erano puntati sulla piovosa

Manchester, dove il Liverpool è passato in vantaggio con un

rigore di Salah al 13′. L’egiziano ha battuto con la solita

freddezza il portiere brasiliano dei ‘citizens’ Ederson. Il pari

è arrivato grazie a un altro brasiliano, Gabriel Gesus, che ha

superato da distanza ravvicinata il connazionale Alisson, non

senza colpe nella circostanza.

Nel finale la squadra di Pep Guardiola, che in classifica è

11/a con 12 punti, ha provato a vincere, ma di occasioni è

riuscita a crearne poche, confermando i propri problemi

realizzativi in questo primo scorcio di stagione. (ANSA).



—

