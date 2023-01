Premier: l’Arsenal si inceppa, poker del Brighton di De Zerbi

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 03 GEN – L’Arsenal si inceppa in uno degli

anticipi della 19/a giornata della Premier League e non riesce

ad andare oltre lo 0-0 casalingo con il Newcastle United. La

squadra dello spagnolo Mikel Arteta resta comunque saldamente in

vetta alla classifica del campionato inglese con 44 punti in 17

partite, contro i 36 del Manchester City, che ha giocato una

partita in meno e che giovedì sera (ore 21) sarà di scena a

Londra contro il Chelsea. In ogni caso, pareggio a parte, quella

di questa sera per i ‘Gunners’ è stata l’11/a sfida consecutiva

senza sconfitte, mentre i ‘Magpies’ sono arrivati addirittura a

13. Successo a valanga del Brighton di Roberto De Zerbi che, a

Liverpool, ha travolto l’Everton di Franck Lampard: per la

formazione del tecnico italiano si tratta della terza

affermazione consecutiva in trasferta che vale l’ottavo posto in

classifica, a -1 dalla coppia formata dal Liverpool e dal Fulham

che questa sera ha vinto a Leicester per 1-0, agganciando

appunto i ‘Reds’. Infine, netto successo del Manchester United,

che si è imposto per 3-0 a Old Trafford sul Bournemouth e adesso

è appaiato al Newcastle al terzo posto con 35 punti, ma una

partita in meno. Un buon viatico in vista del derby contro il

Manchester City, in programma sabato 14 alle ore 13,30. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte