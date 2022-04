Premier league: 4-0 al Leeds, il City resta a +1 sul Liverpool

Condividi l'articolo

Il Manchester City ha conservato il primo posto in Premier League, con 83 punti, con una lunghezza di vantaggio sul Liverpool dopo gli incontri del sabato della 34/a giornata, rispondendo con un netto 4-0 a Leeds alla vittoria dei Reds per 1-0 a Newcastle. A Elland Road, Rodri ha sbloccato il risultato al 13′ del primo tempo e nella ripresa lo hanno messo al sicuro per i Citizens Nathan Ake, Gabriel Jesus e Fernandinho. Ora Pep Guardiola e i suoi possono concentrarsi sulla semifinale di Champions League che li attende mercoledì al Santiago Bernabeu contro un Real Madrid che ha conquistato oggi il suo 35/o titolo in Liga.

Proprio in vista del ritorno di coppa, Guardiola ha cambiato cinque elementi della formazione che aveva battuto 4-3 il Real all’Ethiad Stadium, lasciando in panchina tra l’altro De Bruyne, Silva e Mahrez. Il Leeds ha tenuto da subito un atteggiamento molto offensivo, sfiorando il gol dopo 5′ per un errore in difesa del rientrante Joao Cancelo, ma ha capitolato al primo affondo degli ospiti, quando dopo un fallo su Sterling Rodri ha messo in rete l’assist su punizione confezionato da Foden. Sul vantaggio, il City ha controllato il match ed è bastata qualche accelerazione nella ripresa per arrotondare il risultato. La sconfitta, pur prevedibile, lascia il Leeds al quart’ultimo posto, a ridosso zona retrocessione, vista anche la contemporanea vittoria del Burnely sul già condannato Watford. Inoltre, i cinque punti di vantaggio sull’Everton terz’ultimo sono teorici perchè i Toffees devono recuperare due partite e il Leeds ha in vista due non facili match con Arsenal e Chelsea.



