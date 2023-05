Premier League: doppietta Haaland, questa volta di premi

Condividi l'articolo

(ANSA) – LONDRA, 27 MAG – Doppietta di Erling Haaland, questa

volta fuori dal campo. Il 22enne norvegese che ha appena

conquistato il titolo della Premier League con il Manchester

City è il vincitore del premio di miglior giocatore del

campionato e anche del riconoscimento di miglior giovane.

Nessuno ci era riuscito prima di lui, che alla sua prima

stagione in Inghilterra ha finora messo insieme, in Premier, 36

gol in 35 apparizioni, anche questo un record.

I due premi sono assegnati tramite una votazione che ha

coinvolto i tifosi, i capitani delle venti squadre del

campionato e altri addetti ai lavori, e Haaland si è detto, come

riferisce una nota diffusa dal City, “assolutamente onorato

dall’essere il primo giocatore ad aggiudicarsi entrambi i premi.

Grazie mille a tutti coloro che hanno votato per me. Ho avuto

un’incredibile prima annata nel City e ho provato un’emozione

molto forte ad alzare il trofeo della Premier davanti ai nostri

tifosi.

Nei giorni scorsi Haaland era anche stato proclamato “giocatore delll’anno” dalla stampa specializzata britannica. In

totale, comprese le varie Coppe, il norvegese ha segnato a oggi

52 reti con la maglia del Manchester City. (ANSA).



