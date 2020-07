Premier League: vittorie per Leicester e Manchester Uited

Vittorie per Leicester e Manchester United con i Red Devils che sorpassano momentaneamente il Chelsea al quarto posto. In Premier League spiccano Wolves-Arsenal e Tottenham-Everton con quattro squadre che si contendono due posti in Champions.il City rende onore al Liverpool all’entrata in campo , poi lo bastona 4-0. I Reds pensano gia’ alla prossima stagione mentre la squadra di Guardiola si priva di Sane’, che va a rinforzare il Bayern per 50 mln. I tonfi di Leicester e Chelsea mettono le ali a United e Wolves, di nuovo in orbita Champions. Il compito piu’ difficile e’ dei Wolves che ospitano l’Arsenal L’altro incontro di livello e’ quello di lunedi’ tra Tottenham ed Everton che possono ancora sperare nella Europa League.

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA LIVE)

Norwich City-Brighton ore 13:30

Leicester-Crystal Palace 3-0

Manchester United-Bournemouth 5-2

Wolverhampton-Arsenal ore 18.30

Chelsea-Watford ore 21

Burnley-Sheffield domenica ore 13

Newcastle-West Ham ore 15

Liverpool-Aston Villa ore 17.30

Southampton-Manchester City ore 20

Tottenham-Everton lunedì ore 21

