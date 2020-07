Premier: Liverpool,primo pari in casa dopo 24 vittorie

(ANSA) – LIVERPOOL, 11 LUG – Per la prima volta dal gennaio

del 2019, il Liverpool non ha vinto una partita di campionato

giocata in casa. L’impresa di non perdere ad Anfield è riuscita

al Burnley, che ha pareggiato per 1-1, rimediando al gol dei

Reds, ottenuto di testa da Robertson, con il ‘centro’ di Jay

Rodriguez. Lo stesso Rodriguez e Gudmundsson hanno poi sprecato

delle occasioni che avrebbe potuto dare agli ospiti una

clamorosa vittoria. Così la striscia di vittorie interne

consecutive del Liverpool si ferma a quota 24. Quando al record

di punti, 100 del Manchester City di due stagioni fa, ora per

batterlo la squadra di Klopp, a quota 93, nei rimanenti tre

turni di campionato dovrà ottenere altrettante vittorie.

“Abbiamo lasciato aperta la porta ai nostri avversari – è

stato il commento di Klopp -, ma il Burnley è sempre stato in

partita. Non mi è piaciuto l’approccio dell’arbitro, che ha

sempre permesso il gioco molto fisico di nostri rivali”. (ANSA).



