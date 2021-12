Premier: Manchester City in discesa contro l’Arsenal

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – La Premier League non si ferma mai e

il 2022 parte con il botto visto che, tra sabato e domenica, si

sfideranno le prime quattro della classe in un weekend che

promette gol ed emozioni. Il Manchester City schiacciasassi vola

all’Emirates dove, domani pomeriggio, è ospite dell’Arsenal. I

Citizens, 10 vittorie consecutive in campionato, partono

nettamente favoriti, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint,

nei confronti dei Gunners vista la quota di 1,50 contro il 5,50

dei padroni di casa con il pareggio offerto a 4,60. Un divario

netto dato sia dal distacco in classifica, 15 punti, sia dal

fatto che la formazione di Guardiola ha una striscia aperta di 9

successi consecutivi in campionato contro i londinesi con 24 gol

fatti e appena 2 subiti. I gol non mancheranno di certo

all’Emirates tanto che l’Over, a 1,52, si fa preferire di molto

all’Under dato a 2,35. Arteta proverà a fermare l’ex maestro

Guardiola: il 2-1 per l’Arsenal, stesso risultato esatto

dell’ultima vittoria biancorossa contro il City, pagherebbe 18

volte la posta mentre quello in favore degli ospiti si gioca a

8,25. Raheem Sterling ha firmato l’ultimo blitz in casa Gunners

ed è pronto a ripetersi tanto che la sua rete, la settima ai

londinesi, è offerta a 2,50. L’Arsenal invece punta forte su

Emile Smith Rowe gioiellino dell’Academy e numero 10 sulle

spalle: la decima marcatura stagionale è data a 5,00. Domenica

pomeriggio, a Stamford Bridge, Chelsea e Liverpool incroceranno

i guantoni per decidere chi sarà la prima antagonista del

Manchester City. I Reds, per gli esperti di Sisal Matchpoint,

vedono i tre punti a 2,30 contro il 3,00 degli uomini di Tuchel

mentre il pareggio è offerto a 3,50. Salah e compagni devono

invertire il momento negativo che gli ha fatto conquistare solo

un punto nelle ultime due uscite in Premier League. Vista la

potenza offensiva di Chelsea e Liverpool appare difficile che

Mendy e Alisson possano chiudere la gara imbattuti: ecco perché

il Goal, offerto a 1,60, appare più probabile rispetto al No

Goal, dato a 2,20. (ANSA).



