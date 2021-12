Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 30 DIC – Manchester United-Burnley 3-1 (3-1)

in un match valido per la 20/a giornata della Premier League

inglese. Apre McTominay (8′), raddoppio con B. Mee (Autogol

27′) e chiude C. Ronaldo (35′). Per gli ospiti a segno Lennon

(38′). Red Devils sesti a quota 31 punti. (ANSA).



—

