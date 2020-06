Premier: ‘manita’ del Man City al Burnley

(ANSA) – ROMA, 22 GIU – Il titolo della Premier 2020 non è ancora matematicamente del Liverpool: infatti il Manchester City cala la ‘manita’ contro il Burnley, e accorcia le distanze dai Reds, fermato sullo 0-0 nel derby con l’Everton, anche se la distanza è ancora abissale: venti punti (83 contro 63). I Citizens si sono portati in vantaggio dopo venti minuti con Foden, poi c’è stata una doppietta di Mahrez. Nella ripresa arriva il poker con David Silva, poi ancora Foden realizza il 5-0.

Prima dell’inizio della partita, un aereo che trasportava uno striscione con la scritta “White liuves matter Burnely2 ha sorvolato l’Etohad Stadium” nel momento in cui le due squadre si erano inginocchiate in campo in segno di solidarietà alla campagna avviata dopo la morte di George Floyd a Minneapolis.

Il Burnley ha preso le distanze dall’accaduto diffondendo una nota in cui “condanna fermamente l’accaduto” e chiarisce di essere “totalmente estraneo”. “Ora lavoriamo con le autorità per identificare i responsabili affinché vengano presi i necessari provvedimenti. Siamo totalmente a fianco della Premier League nella campagna #Black Lives Matter”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte