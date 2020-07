Premier: Mourinho abbraccia Ancelotti e lo batte

(ANSA) – ROMA, 06 LUG – Il Tottenham ha battuto l’Everton 1-0 nel posticipo della 33/a giornata della Premier League: ha deciso l’autogol di Michael Keane dopo 24′ di gioco. Partita ricca di episodi che faranno discutere: prima che l’arbitro Graham Scott fischiasse l’inizio, come anticipato alla vigilia, José Mourinho, allenatore del Tottenham, ha rotto gli indugi e ogni tipo di prudenza, andando ad abbracciare il collega Carlo Ancelotti dell’Everton. Un gesto deprecabile, visti i tempi. Il portoghese non ha mai nascosto la propria stima per il collega e per abbracciarlo ha infranto le regole del protocollo anti-Coronavirus.

Altro episodio quantomeno singolare la lite fra il portiere francese Hugo Lloris e il compagno degli ‘Spurs’, il sudcoreano Heung-Min Son, alla fine del primo tempo. Lo Celso ha evitato che i due venissero alle mani in diretta tv. Il chiarimento sarebbe avvenuto negli spogliatoi.

Il Tottenham adesso è 8/o in classifica con 48 punti, assieme allo Sheffield United; l’Everton è 11/o a quota 44. (ANSA).



—

