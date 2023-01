Premier: pareggio nel recupero, Crystal Palace frena lo United

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 GEN – La striscia di vittorie del

Manchester United in Premier League è stata interrotta da una

rete su punizione nei minuti di recupero del Crystal Palace, che

ha fermato sull’1-1 la lanciatissima squadra di Erik ten Hag, in

vantaggio nel primo tempo a Selhurst Park grazie ad una rete di

Bruno Fernandes.

Un duro colpo per lo United, che sperava di salire al secondo

posto in classifica da solo e di mettere pressione sulla

capolista Arsenal prima della trasferta di domenica prossima

all’Emirates Stadium. Dopo aver battuto il City per 2-1 nel

derby di sabato scorso, i Red Devils puntavano al decimo

successo consecutivo e invece il pareggio lo fissa a quota 39,

come il City, che gioca domani con il Tottenham, ma a -8 dagli

Spurs, anche loro con una partita in meno. (ANSA).



