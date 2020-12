Premier: Pari per Tottenham e Liverpool, restano in vetta

(ANSA) – ROMA, 13 DIC – In Premier League mezza battuta

d’arresto per il Tottenham di José Mourinho che, in casa del

Crystal Palace, non va oltre il pari per 1-1, risultato frutto

anche della grande prestazione di Guaita, portiere della squadra

di Roy Hodgson. In vantaggio con il gol di Harry Kane al 23′,

gli Spurs sono stati raggiunto a nove minuti dalla fine, per la

rete del Palace con Schlupp.

“Può succedere di fare una gara del genere – il commento a fine

partita di Mourinho -. Se vediamo il primo tempo sono due punti

persi, ma se guardiamo la ripresa sono due punti guadagnati.

Comunque non sono soddisfatto per questo risultato. Bale fuori?

E’ malato, ma non è Covid-19″.

L’altra capolista, il Liverpool, non ha saputo approfittare

del pareggio dei rivali e si è fatto imporre l’1-1 dal Fulham. I

Cottagers sono passati in vantaggio al 25′ con Reid, poi Alisson

ha evitato il raddoppio di padroni dic asa con almeno tre parate

decisive.

Nella ripresa Klopp ha perso l’ennesimo difensore per

infortunio, Matip, e ha dovuto improvvisare con Henderson al

centro del reparto arretrato. Poi al 34′ st c’è stato un rigore

per il Liverpool, trasformato da Momo Salah . Con questo punto i

Reds raggiungono in vetta il Tottenham a quota 25 punti.

Mercoledì ad Anfield c’è il confronto diretto. (ANSA).



—

