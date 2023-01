Premier: Tottenham che beffa, da 2-0 a 2-4 sul campo del City

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – Sconfitta-choc per il Tottenham di

Antonio Conte che, sul terreno dell’Etihad Stadium di

Manchester, nel recupero della 7/a giornata della Premier

League, va avanti 2-0, ma viene raggiunto e superato dal City di

Josep Guardiola che vince 4-2. Gli ‘Spurs’ erano andati in

vantaggio con Kulusevski al 44′ pt e hanno raddoppiato con

Emerson al 47′ pt. Nella ripresa il campione del mondo argentino

Alvarez accorcia le distanze al 6′ e Haaland firma il pari

all’8′, quindi sale in cattedra Mahrez che, al 18′, sorprende

prima Lloris sul primo palo, infine cala il poker al 45′. Il

Manchester City, dopo la vittoria di questa sera, si porta a 42

punti in classifica, che vale il secondo posto a -5 dall’Arsenal

capolista che, però, ha una partita in meno. Il Tottenham è

quinto con 33 lunghezze, a -5 dal Newcastle che detiene l’ultimo

posto utile per andare in Champions. (ANSA).



