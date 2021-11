Premier: Tottenham fa 0-0 alla prima di Conte

Condividi l'articolo









(ANSA-AFP) – ROMA, 07 NOV – Un pareggio senza reti per

Antonio Conte alla sua prima in Premier, dopo il ritorno al

campionato inglese con la chiamata sulla panchina del Tottenham.

Claudio Ranieri invece perde la sua terza partita in quattro

turni col Watford, 1-0 con l’Arsenal in serie positiva da dieci

partite.

Il Watford precipita sempre più in classifica, e ora è

diciassettesimo con due soli punti di vantaggio sulla zona

retrocessione: a condannare Ranieri un rigore realizzato da

Aubameyang.

Il Tottenham in casa dell’Everton è sembrato già più

organizzato rispetto alla squadra travolta nel turno precedente

dallo United, col 3-0 costato la panchina a Nuno Espirito Santo.

Palo di Lo Celso e un rigore provocato da Lloris e poi tolto da

Var, ma ora l’effetto elettroschock di Conte non c’e’ stato.

(ANSA-AFP).



