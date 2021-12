Premier:Sir Alex Ferguson compie 80 anni,gli auguri dello United

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 DIC – Sir Alex Ferguson compie 80 anni. Il

manager scozzese, che ha fatto la storia del Manchester United,

è un’icona del calcio inglese e mondiale oltre che dei Red

Devils. Dal 6 novembre 1986 al 19 maggio 2013, ha collezionato

1500 panchine con 895 vittorie, 338 pareggi e appena 267

sconfitte. Il club di Manchester ha celebrato questa giornata

importante innanzitutto con un post sui propri account social.

Non aveva ancora 20 anni quando riuscì a trovare un biglietto

per andare all’Hampden Park, nella sua Glasgow, per vedere la

Finale di Coppa dei Campioni del 1960 tra l’Eintracht di

Francoforte e il grande Real Madrid di Puskas e Di Stefano.

Rimase folgorato dalla grandezza dell’evento e dal talento delle

Merengues con l’ispirazione, la voglia di farcela anche lui e

siccome la vita spesso è un cerchio, da calciatore ha esordito

nei Glasgow Rangers proprio contro l’Eintracht segnando una

tripletta. Era un’amichevole di lusso non la Finale di Coppa dei

Campioni, ma poco male, quella l’avrebbe vinta poi come manager

dei Red Devils. (ANSA).



